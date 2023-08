Zürich-Wollishofen: Tochter erschiesst Vater und muss vor Gericht

Tödliche Schüsse im Zürcher Kreis 2: Am 24. September 2020 teilte die Stadtpolizei mit, dass in einer Wohnung in Zürich-Wollishofen zwei verletzte Frauen im Alter von 18 und 50 Jahren sowie ein schwer verletzter Mann (47) aufgefunden wurden. Wie die Staatsanwaltschaft damals gegenüber 20 Minuten bestätigte, soll die Tochter im Verlaufe eines Familienstreits ihren Vater mit einer Schusswaffe tödlich verletzt haben. Der Mann verstarb trotz sofortigen Reanimationsmassnahmen noch am Tatort. Die Anklageschrift enthüllt jetzt neue Details.

Am besagten Donnerstagmorgen soll die 18-Jährige kurz vor sieben Uhr gesehen haben, wie ihr Vater ihrer Mutter im Elternschlafzimmer mit einer Pistole durch den linken Unterarm schoss. Im Anschluss soll er seine Hände an ihren Hals gelegt und sie auf das Bett gedrückt haben.

Vier Schüsse

An den Schüssen in Rücken, Kopf, Hals und Schulter sei dieser innerhalb kürzester Zeit gestorben. Nach der Tat befand sich die junge Frau für drei Wochen in Haft. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen die heute 21-Jährige wegen vorsätzlicher Tötung Anklage erhoben. Am 24. August muss sie sich vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Neben dem Antrag zur Schuldigsprechung werden die weiteren Anträge der Staatsanwaltschaft sowie das geforderte Strafmass erst an der Verhandlung gestellt.