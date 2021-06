Acht Monate alter Sohn stirbt im Spital - Vater aus dem Zürcher Oberland vom Tötungsvorwurf freigesprochen

Laut Anklageschrift hatte der heute 44-Jährige in seiner Wohnung den Säugling mit beiden Händen kräftig am Brustkorb gepackt und geschüttelt. Das Kleinkind erlitt eine Hirnblutung und verstarb einige Tage später im Kinderspital Zürich. Schon vor soll der Vater mehrmals das Baby mit beiden Händen am Körper gepackt, gedrückt oder geschüttelt haben.

«Befremdend, dass Notruf nicht früher alarmiert»

Dem Beschuldigten wird aufgrund von wirtschaftlichen Einbussen ein Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 138’000 Franken zugesprochen. Durch den Freispruch erweise sich zudem die Haft als nicht gerechtfertigt. Dem 44-Jährigen erhält deshalb eine Genugtuung in Höhe von 87’000 Franken.

Die Staatsanwaltschaft will das Urteil an das Zürcher Obergericht weiterziehen. Für den Staatsanwalt sei das Urteil so nicht nachvollziehbar. «Die Aussagen des Beschuldigten waren wiederholt widersprüchlich bis absurd.»