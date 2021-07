«Ich fühle mich unabhängig» - Vater baut Exoskelett für gehbehinderten Sohn (16)

Ein Stück für 162’000 Franken

Der Vater ist der Co-Gründer der Firma Wandercraft in Paris, die das Exoskelett herstellt. Dieses wurde bereits an Dutzende Spitäler in Frankreich, Luxemburg und in die USA verkauft. Ein Stück kostet umgerechnet rund 162’000 Franken. In zehn Jahren werde es viel weniger Rollstühle geben, ist der Ingenieur überzeugt. Für Privatpersonen gibt es das Hilfsmittel allerdings noch nicht. Das sei der nächste Schritt, an dem das Unternehmen arbeite. Dafür müsse das Exoskelett noch leichter werden.