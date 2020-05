Aktualisiert vor 2h

«Mit Lambo vom Pleite-Club»

Vater blamiert deutschen Fussballprofi – der ist «schockiert»

Ein Mann mittleren Alters im Cabrio sorgt für einen Eklat, indem er Schalke verhöhnt. Sein Sohn: ein ehemaliges Supertalent und heutiger Premier-League-Spieler.

von Nils Hänggi

Darum gehts Der Vater von Max Meyer, Premier-League-Profi und Ex-Schalke-Spieler, zieht in einem Video über die Königsblauen her.

Der junge Deutsche findet daran überhaupt keinen Gefallen, entschuldigt sich öffentlich.

Und auch der Vater bemerkt seinen Fehler. Er erklärt gegenüber der «Bild» sein Protzvideo.

Der frühere Schalker Fussballprofi Max Meyer hat sich von einem Video distanziert, das seinen Vater bei einer Fahrt in einem Cabrio zeigt. «Ich bin gerade auf ein Video meines Vaters aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit», schreibt der 24-Jährige bei Instagram und Facebook.

Doch was ist im Video zu sehen? Nun – im 17-sekündigen Clip sieht man den Vater von Meyer, Hans-Joachim Meyer. Er sitzt hinter dem Steuer eines Lamborghini und spricht in die Kamera. «Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt Gelsenkirchen. Ab zum Steuerberater. Schön mit dem bezahlten Lambo vom Pleiteklub. Herrlich», sagt er. Es ist also ein Video, das auf der Peinlichkeitsskala im oberen Bereich liegt.

Der Vater entschuldigt sich

Eine Tatsache, die mittlerweile auch dem Vater bewusst geworden ist. So sagt er der «Bild» gegenüber»: «Es war eine Wette und ein Gag unter Kumpels. Als Schalke gegen Gladbach überragend gewonnen hatte, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Schalke wird am Saisonende vor Gladbach und Dortmund sein. Ich habe verloren und musste die Wettschulden einlösen.»

Der Einsatz sei ein Video gewesen, in dem man sich in einem vorgegebenen Wortlaut über seinen Lieblingsverein lustig mache. Er habe das Video in eine private Gruppe gestellt, und dann habe das Unheil seinen Lauf genommen, so Hans-Joachim Meyer weiter. Für seinen Sohn tue es ihm leid. «Mehr Mist als ich in dem Moment kann man nicht bauen. Wir vertrauen uns. Dass er jetzt sauer ist, kann man doch absolut nachvollziehen», zeigt er sich einsichtig.

Distanziert sich vom Video seines Vaters: Fussballer Max Meyer. Foto: Getty

Es gibt eine Vorgeschichte

Ob dem jungen Deutschen diese Entschuldigung reicht, ist nicht bekannt. Bekennt er sich in seinem Statement doch klar zum Club aus dem Ruhrpott. So schreibt er: «Ich habe Schalke 04 sehr sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt dieses Videos.»