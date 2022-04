Musical-Studentin (22) getötet – Vater des Ostschweizer Täters (22) zeigt sich schockiert

In diesem Haus in Hamburg nahe dem Bahnhof Altona wurden die zwei Toten aufgefunden.

Die junge Frau soll deutsche Staatsangehörige gewesen sein, die aber in der Ostschweiz aufgewachsen ist.

In Hamburg hat nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen ein 22-jähriger Schweizer eine Gleichaltrige und danach sich selbst erschossen.

In der norddeutschen Stadt Hamburg kam es am Dienstagmorgen zu einem Tötungsdelikt. Ein 22-jähriger Schweizer soll laut Polizeiangaben eine 22-jährige Deutsche umgebracht haben, die in der Ostschweiz wohnte. Danach tötete er sich selbst. Eine Einwirkung von Dritten schliesst die Hamburger Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen aus.