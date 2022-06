Gardasee-Unglück: Vater des Todesopfers trifft Bootsraser – «sein Gewissen ist Strafe genug»

Ein vertrautes Gespräch zwischen zwei Männern sorgt in Italien für Unverständnis: Einer von ihnen ist der Vater eines getöteten Mannes, der andere für dessen Tod verantwortlich. Am Grab von Umberto Garzarella im Friedhof der italienischen Ortschaft Salò unterhielten sich vor einigen Tagen Enzo Garzarella und der deutsche Manager Christian T. von Angesicht zu Angesicht.

Der 37-jährige Umberto und seine 25-jährige Freundin Greta Nedrotti waren in der Nacht des 19. Juni 2021 bei einem Crash mit einem Luxus-Motorboot im Gardasee ums Leben gekommen. Bootsbesitzer Christian T. war mit seinem Kollegen Patrick K. unterwegs, der 52-jährige K. lenkte das Schnellboot. Die Kollision mit dem Holzboot, in dem das Liebespaar sass, haben die Deutschen nicht einmal bemerkt.

Sein Gewissen ist Strafe genug

Der 52 Jahre alte T., der mit seiner Frau und seinen Kindern in München lebt, bat nun um ein Treffen mit Enzo Garzarella. Im Interview mit der Zeitung « Corriere della Sera » erzählt der Vater des Todesopfers, dass er zum Gespräch mit T. zusagte, «um ihn zu sehen, ihm zuzuhören und zu versuchen, ihn zu verstehen».

Der Deutsche kam mit seiner Frau und einem Dolmetscher. «Er brachte einen Strauss weisser Rosen und Zeichnungen vom See mit, die seine kleinen Kinder gemacht hatten.» Garzarella fand das eine «schöne Geste». T. bezeichnete sich im Gespräch als «gebrochener Mann», der nach der Verurteilung entlassen worden sei. «In Deutschland halten sie ihn für einen Mörder, aber was für ein Mörder kann er sein? Er wollte sie nicht umbringen», meint Garzarella.

Für den Vater ist T. «ein Mann, der einen schweren Fehler begangen hat», denn er hätte sich an jenem Abend nicht betrinken sollen. «Wenn er bei klarem Verstand gewesen wäre, wäre nichts passiert. Aber ich sage auch, dass jedem ein Unglück passieren kann und es nicht richtig ist, ihn übermässig zu bestrafen. Dafür sorgt schon sein Gewissen.»

Ein Abschied ohne Händeschütteln

An einem Punkt des Gesprächs schaffte T. allerdings den verständnisvollen Italiener zu ärgern: «Er hat immer wieder gesagt, dass er in dieser Nacht nichts bemerkt hat, weil der andere gefahren ist. Ich sagte ihm: ‹Sag mir nicht, dass du geschlafen hast, denn das glaube ich nicht.› So einen Knall muss er doch bemerkt haben.»