Tötungsdelikt Eschenz TG

Vater drohte schon letzten Herbst, er wolle sich und Kinder umbringen

Das Tötungsdelikt in Eschenz TG vom vergangenen Sonntag hat eine Vorgeschichte im Kanton Schaffhausen. Der Mann war den Behörden bekannt. Am Donnerstag wurde informiert.

«Das für die Justiz zuständige Volkswirtschaftsdepartement und alle involvierten Behörden im Kanton Schaffhausen sind zutiefst betroffen über den schrecklichen Vorfall vom vergangenen Wochenende in Eschenz TG und sprechen allen Betroffenen ihre herzliche Anteilnahme aus», heisst es am Donnerstag in einer Medienmitteilung des Kantons Schaffhausen. Der tragische Vorfall habe eine Vorgeschichte im Kanton. Am Donnerstag wurde an einer Medienorientierung darüber informiert. Zur Tat selbst und dem Tathergang gab es keine Informationen, das sei Sache der Thurgauer Behörden.

Der Ausgangspunkt der Vorgeschichte liegt in einem Verfahren gegen den 38-jährigen Mann wegen häuslicher Gewalt im Herbst 2019. Bis Ende Oktober 2019 wohnte der Kindsvater ebenfalls in Schaffhausen, genauso wie die Mutter und die Kinder. Am 22. Oktober wandte sich die Ehefrau an die Stadtpolizei Stein am Rhein, wie der Erste Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen, Peter Sticher, ausführte. Die Frau gab an, ihr Mann drohe mit Suizid. Konkret soll er ein Messer in der Hand gehabt haben und damit gedroht haben sich und die Kinder zu töten.