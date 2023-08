Mann entführt seine Tochter aus Brasilien und wird von Gerichten gestoppt

Anfang April flog ein schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger mit seiner eineinhalbjährigen Tochter von Brasilien in die Schweiz . Der Mann floh mit der Tochter vor deren Mutter, die angeblich verwahrlost sei und sich prostituiere. Er müsse das Kleinkind vor der Mutter in Sicherheit bringen.

Der Vater behauptet zudem, dass die Mutter während der Stillzeit Alkohol konsumiert habe. Auch soll sie das Baby mehrmals zu Boden fallen gelassen haben, was zu Kopfverletzungen und Spitalaufenthalten beim Kleinkind geführt haben soll. Die Tochter leide ausserdem an Eisenmangel, permanentem Durchfall und Karies.

Trennung noch vor dem ersten Geburtstag

Durch die schlechte Ernährung sei das Kind stark übergewichtig. Mit gerade mal zwölf Monaten wog das Kleinkind 19 Kilogramm. Normal wäre die Hälfte davon. Zudem wirft der Vater der Mutter vor, gemeinsam mit ihren Schwestern in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Ein Videoanruf von seiner Ex-Partnerin, in dem sie darüber spricht, taugt jedoch nicht als gerichtlicher Beweis, wie die «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel) schreibt.

Die Eltern trennten sich noch vor dem ersten Geburtstag der Tochter. Ein Gericht in Brasilien sprach ihnen das gemeinsame Sorgerecht zu. So kümmerte sich unter der Woche die Mutter um das Kind. An Wochenenden war dann der Vater dran. Nach seiner Flucht in die Schweiz entzog das lokale Gericht dem Doppelbürger das Sorgerecht wieder.