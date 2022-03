Pakistan : Vater erschiesst neugeborene Tochter, weil er einen Sohn wollte

Am Sonntag erschoss ein Mann in Pakistan seine neugeborene Tochter. Er hatte sich einen Sohn gewünscht. Nach mehrtägiger Fahndung wurde er am Mittwochabend festgenommen.

1 / 3 Am Donnerstag gab die pakistanische Polizei die Festnahme des mutmasslichen Täters bekannt. Polizei In Pakistan kommt es immer wieder zu Gewalt an Frauen und Mädchen. IMAGO/Pacific Press Agency Hier demonstrieren Frauen in Lahore am internationalen Frauentag gegen Gewalt und für Gleichberechtigung. IMAGO/Pacific Press Agency

Darum gehts Am Mittwochabend ist in Pakistan ein Mann verhaftet worden.

Er soll seine neugeborene Tochter mit fünf Schüssen getötet haben.

Seit dem Mordverbrechen befand sich der Vater auf der Flucht.

Gewalt an Frauen und Mädchen ist in Pakistan ein strukturelles Problem.

In Pakistan ist ein Mann festgenommen worden, der seine neugeborene Tochter getötet haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erschoss der Mann das erst eine Woche alte Mädchen namens Jannat Fatima aus Enttäuschung darüber, dass sein erstgeborenes Kind kein Junge war. Fünf Schüsse feuerte er ab. Seit der Tat am Sonntag in der Stadt Mianwali in der Provinz Punjab befand sich der Mann auf der Flucht. Nach einer mehrtägigen Fahndung und mehreren Razzien konnte der Mann schliesslich am Mittwochabend festgenommen werden.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist traurige Realität

Im stark patriarchalisch geprägten Pakistan gelten Söhne als besserer Garant für finanzielle Sicherheit. Mädchen und Frauen sind deshalb sehr häufig Gewalt ausgesetzt. So sagte der Polizeisprecher Zarrar Khan aus, der Mann habe bereits vor der Tat geklagt, dass er sich keine Tochter, sondern einen Sohn gewünscht habe. Er sei «sehr wütend» über die Geburt des Mädchens gewesen. Auch seine Frau bestätigte dies.

Gewalt an neugeborenen Mädchen und schwangeren Frauen ereignet sich in Pakistan leider immer wieder: Bereits vor einem Monat war es in Pakistan zu einem schockierenden Ereignis gekommen: Ein selbsternannter Wunderheiler hatte einer schwangeren Frau mit einem Hammer einen fünf Zentimeter langen Nagel in die Stirn geschlagen – angeblich, um dafür zu sorgen, dass sie einen Sohn gebären würde. Die Frau überlebte, nachdem der Nagel chirurgisch entfernt werden konnte.

Angeblich habe der Ehemann die Frau unter Druck gesetzt: Wenn sie ihm keinen Sohn gebäre, würde er sich scheiden lassen, berichtete der Spiegel.

Strukturelles Problem

Morde an neugeborenen Mädchen und Abtreibungen ungeborener Mädchen führen global dazu, dass das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Kindern abnimmt. Nicht nur in Pakistan gibt es eine kulturelle Präferenz von Söhnen gegenüber Töchtern. Mit Hilfe der pränatalen Diagnostik ist es global immer leichter, das Geschlecht des ungeborenen Kindes zu bestimmen. Vielerorts führt dies zu gezielten Abtreibungen. Dies könnte gemäss einer Studie des British Medical Journal dazu führen, dass bis zum Jahr 2030 4,7 Millionen Mädchen weniger zur Welt kommen.