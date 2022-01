Expertinnen schockiert - Vater klebt Töchterchen «Steckt euch euren Covid-Pass …»-Schild auf Rücken

Oft sei die Maskenpflicht der Auslöser für Konflikte in Klassen, sagt Dagmar Rösli, Präsidentin des Dachverbandes der Lehrerinnen und Lehrer.

Ausserdem führe das zu Mobbing in der Schule. Das bestätigt Dagmar Rösler, Präsidentin des Lehrerdachverbandes.

Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der Corona-Massnahmen sind verhärtet. Trug sich der Kampf einst zwischen Erwachsenen aus, werden zunehmend auch Kinder instrumentalisiert. Das zeigte sich kürzlich am Hauptbahnhof Zürich, als ein ungefähr achtjähriges Mädchen auf dem Rücken ein Schild trug, das lautete: «Steckt euch euren Covid-Pass in den Arsch.» Sie war in Begleitung eines Mannes, der wohl ihr Vater war.