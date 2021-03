Im August 2015 reist die italienische Ärztin A. C.* (32) von Como nach St. Gallen. Ihr Ziel: Die Wohnung eines Schweizer Chefarztes, mit dem sie sich zum Sex verabredet hatte. Nach «intensiven, lange andauernden und harten Sexspielen» mit Fesselspielen und Sex-Spielzeugen starb die Frau in der Wohnung. Ihr Sexpartner, der sich wegen mutmasslicher fahrlässiger Tötung und Unterlassung der Nothilfe am Mittwoch vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten musste, wurde freigesprochen.

Vater vom Urteil enttäuscht

Ärztin arbeitete auch in der Schweiz

Im Rahmen einer Gedenkzeremonie wurde A.C. in einem Nachruf ihrer Universität als «Vorzeige-Studentin» und als «Versprechen an die Chirurgie» bezeichnet. Die 32-Jährige habe viel zu früh sterben müssen. «Ihre grosse Hingabe, Aufopferungsbereitschaft und ihre Menschlichkeit machte A. C. zu einer brillanten Ärztin», würdigte ein ehemaliger Professor ihre Leistung. «Ihr Andenken ist unauslöschlich.»

A. C. stammte ursprünglich aus Sizilien und arbeitete laut italienischen Medienberichten unter anderem in einer Klinik in Lugano. Vor vier Jahren, nach der Heirat mit F.L., sei sie nach Como gezogen und habe in einem Spital in der Region gearbeitet. Zur Beerdigung wünscht sich die Familie keine Blumen, sondern Spenden an die Organisation Ärzte ohne Grenzen – so wie es A. C. früher immer getan hatte.