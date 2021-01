Der Vater wehrte sich via Twitter gegen die Kritik der Netzgemeinde. Später löschte er seinen Account.

Der 23-teilige Tweet eines Vaters aus den USA hat die Gemüter der Internetgemeinde erregt: Musiker und Podcast-Moderator John Roderick berichtete voller Stolz, wie er am Samstag seiner neunjährigen Tochter eine wichtige Lektion fürs Leben mitgegeben habe. Statt dem hungrigen Kind das Essen zu servieren, liess er es stundenlang mit einem Dosenöffner kämpfen.

Dosen öffnen, Wutbewältigung und Ausdauer – alles an einem Abend

«Probier es selber aus und versuche, dein Problem zu lösen » , sagte der Vater. Das Kind « grunzte und stöhnte » neben Roderick, während er weiter an seinem Puzzle arbeitete. Nach mehreren misslungenen Versuchen habe das Mädchen aufgeben wollen. Es habe keine Lust auf Bohnen mehr, sagte es zum Vater. « Schatz, keiner von uns wird heute essen, bis du die Dose nicht geöffnet hast. »

Zu diesem Zeitpunkt habe er ihr « nicht nur eine Lektion in Sachen Werkzeug gegeben, sondern auch in Wutbewältigung und Ausdauer » , heisst es in einem der Tweets. Nach sechs Stunden habe das Kind es schliesslich geschafft, die Dose zu öffnen , und Vater und Tochter hatten Bohnen zum Nachtessen.