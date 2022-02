Frankreich – Vater legt Internet von zwei Dörfern lahm – wegen seiner surfenden Kindern

Ein Familienvater aus der Gegend des französischen Messanges (Landes) wird strafrechtlich verfolgt, weil er unwissentlich mehrere Nächte lang das Internet und die Mobiltelefonie in seiner gesamten Nachbarschaft blockiert hatte, wie « France Bleu » berichtet. Der Vater ging davon aus, er würde nur seinen Kindern das Internet vorenthalten und hatte keine Ahnung, dass der von ihm verwendete Störsender die Telekommunikation in einem Gebiet, das sich über zwei Gemeinden erstreckt, lahmlegen würde. Eine Untersuchung der nationalen Frequenzagentur ergab, dass er verantwortlich war, und es wurde eine Strafverfolgung eingeleitet.

Kinder «süchtig nach Social Media» –

Bis zu 30’000 Euro Strafe

Jede Nacht schloss der Mann aus dem Departement Landais den Störsender an und dachte, er würde die Telekommunikation einzig in seinem Haus unterbrechen. Allerdings hätten solche Geräte oft einen «grösseren Aktionsradius, als man denkt oder der Verkäufer vermuten lässt» erklärt die ANFR auf ihrer Website. So kam es, dass dieser Störsender die Mobiltelefonie in einem Gebiet störte, das sich über zwei Gemeinden, darunter Messanges, erstreckte.