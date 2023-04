Grenchen SO: Vater mit Tochter im Rollstuhl am helllichten Tag brutal überfallen 

Bernard Meyer (68) wurde am vergangenen Samstag am Grenchner Bahnhof überfallen. Im Interview mit 20 Minuten schildert er, was ihm zugestossen ist.

Darum gehts Bernhard Meyer wurde am Grenchner Bahnhof von einem jungen Mann überfallen.

Er erlitt Verletzungen am Gesicht und eine Goldkette wurde ihm entrissen.

Die Kantonspolizei sucht nach Zeugen.

Bernard Meyer (66) aus Subingen war am ersten April zusammen mit seiner Tochter am Grenchner Bahnhof unterwegs. «Ich habe den Tag mit meiner Tochter verbracht», erzählt er gegenüber 20 Minuten, «ich wollte sie nach dem Kaffeetrinken wieder ins Rotania bringen». Seine Tochter sei stark beeinträchtigt und lebe in einer Einrichtung. Ein junger Mann habe ihn bei der Unterführung des Bahnhofs Grenchen Süd auf Französisch nach einer Zigarette gefragt.

«Es hat gebollert und ich bin zu Boden gefallen»

«Ich habe den Fussgängerweg noch überquert und wollte dann die Schachtel aus der Tasche ziehen, als er mir einen Schlag ins Gesicht verpasst hat», sagt Meyer. «Es hat gebollert und ich bin zu Boden gefallen.» Nach ein paar Minuten stand Meyer wieder von selbst auf und bemerkte, dass seine Brille zerbrochen war und sein Gesicht blutete. «Und dann habe ich gemerkt, dass meine Kette auch fehlte.» Der Täter riss ihm eine über dreissig Jahre alte Goldkette mit einem Fussballanhänger vom Hals: «Wie viel das Gold wert war, das kann ich nicht sagen», so Meyer, aber sein Schwiegervater, der nicht mehr lebt, habe sie ihm vor 30 Jahren geschenkt.

Nach dem Angriff hat Meyer seine Tochter in ihre Einrichtung gebracht und dann die Polizei informiert. Die Beamten hätten ihm erzählt, dass es schwer werden würde, den Täter zu fassen. «Sie haben mir Fotos der Kameras am Bahnhof gezeigt, aber ich konnte den Täter nicht identifizieren, weil der Überfall so schnell vorüber war.»

«Ich sehe aus wie ein verletzter Preisboxer!»

«Tele M1» hat als erstes über den Überfall berichtet. Laut Meyer ist der Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter gross, schlank, habe braune Haut, kurzes schwarzes Haar und sei dunkel gekleidet gewesen. Drei Tage danach kann Meyer den Vorfall mit Humor nehmen: «Ich sehe aus wie ein verletzter Preisboxer!» Aber er erzählt auch, dass sein Körper immer noch schmerzt. «Am Samstag, da bin ich einfach nur wütend gewesen.»

In einer Medienmitteilung bestätigt die Kantonspolizei Solothurn den Überfall. Sie habe Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. «Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen in Verbindung zu setzen, Telefon 032 654 39 69.»

