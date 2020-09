Auf Twitter kursiert derzeit das Bild eines Kalenders, der bei manchen in der Community für Kopfschütteln sorgt. «Im Coop-Kiosk gibt es so lustige Beispiel-Kalender aus den 50ern: Mami hat einmal im Monat frei, und der Papi tut dann Kinder hüten», schreibt eine Userin dazu. Darauf sieht man die geplanten Termine einer fünfköpfigen Familie im Januar 2021 abgebildet.

Zu den Terminen des Vaters gehört unter anderem ein Geschäftsessen, ein Jungsabend, eine Massage – und einen Abend im Monat, in dem er auf die Kinder aufpassen muss. An einem Sonntagnachmittag besucht er einen Match, ein Samstag ist reserviert, um das Auto zu waschen. Währenddessen sind für die Frau vier Muki-Termine eingeplant. Um sich zu erholen, darf sie sich an einem Tag auch noch die Fussnägel machen lassen und mit den Mädels shoppen gehen.