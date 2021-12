Obergericht bestätigt Urteil : Vater muss wegen Mordversuch an trans Tochter 11 Jahre ins Gefängnis

Vor zweieinhalb Jahren schnitt ein irakischstämmiger Mann seiner Tochter mit einem Messer in den Hals. Nun bestätigte das Berner Obergericht das erstinstanzliche Urteil.

1 / 7 Cataleya (19) wurde im Mai 2019 von ihrem Vater attackiert. 20min/Zora Schaad Im Dezember 2020 wurde der Vater wegen versuchten Mordes verurteilt. 20min/Zora Schaad

Das Berner Obergericht verurteilt den irakischstämmigen Q.A.*, der des versuchten Mordes an seiner Tochter beschuldigt wird, zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Es bestätigt damit das Urteil der Vorinstanz. Der Vater erhält einen Landesverweis von zwölf Jahren. Zudem muss er die Verfahrenskosten von 41’450 Franken übernehmen und seinem Opfer eine Genugtuung von 20’000 Franken bezahlen. Der Beschuldigte sei der Täter, das stehe nach dem Regionalgericht auch für die zweite Strafkammer fest, sagte Oberrichter Aebi am Donnerstag bei der Urteilsverkündung: «Die Indizien ergeben ein Gesamtbild, das keine relevanten Lücken aufweist.»

Im Zentrum der Beweiswürdigung stand für das Obergericht die umfangreiche Dokumentation des kriminaltechnischen Dienstes (KTD). Zwar sei nicht von der Hand zu weisen, dass es a uch Ungereimtheiten im Spurenbild in Relation mit den Aussagen gebe, räumte Aebi ein. So bleibe etwa ungeklärt, warum ein Pyjama, das Cataleya an jenem Morgen laut eigenen Aussagen weder getragen noch für das Zuhalten der Blutung verwendet h atte, blutgetränkt w ar . « Das ändert aber nichts am Gesamtspurenbild am Tatort, das sehr gut zu den Aussagen der Privatklägerin passt. »

Unglaubwürdige Aussagen des Beschuldigten

Diverse Aussagen des Beschuldigten seien dagege n n icht mit dem Spurenbild kompatibel. So habe er nicht glaubhaft darlegen können, wie Cataleyas Blut an seine Hose und Hemd gelangt sei. Im Gegenteil : Behauptungen wie jene, dass die Blutspritzer durch Hochheben der Decke an seine Kleidung gelang seien, seien äusserst unglaubwürdig. Insbesondere der riesige Blutfleck am Knie des Vates sei kaum anders zu erklären, als dass er über dem am Boden liegenden Opfer gekniet habe (er selbst bestritt, an dieser Stelle im Zimmer gewesen zu sein). Ferner würden die stumpfen Verletzungen etwa am Rücken des Opfers gegen eine Selbsteinwirkung sprechen, so wie dies die Verteidigung des Angeklagten ins Feld führte.

Gemäss Anklage hatte der Beschuldigte am Morgen des 29. Mai 2019 seine Tochter Cataleya, die damals noch als Mann lebte, mit einem Messer angegriffen und ihr schwere Verletzungen am Hals zugefügt. Vor dem Regionalgericht in Burgdorf war er im Dezember 2020 wegen versuchten Mordes verurteilt und mit einem Landesverweis versehen worden. Wie das Regionalgericht sah das Obergericht die schwierige Vater-Kind-Beziehung sowie die Homosexualität der Privatklägerin, die nicht ins konservativ-religiöse Weltbild des Beschuldigten passte, als Tatmotiv.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147

