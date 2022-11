Belgrad: Vater schlägt und tritt Tennistalent, weil die 14-Jährige das Training verweigert

Ein Video macht im Netz die Runde, es zeigt einen Mann, der seine Tochter auf dem Tennisplatz misshandelt. Der 50-jährige Täter aus China befindet sich in Haft, hat aber keine Einsicht.

1 / 3 Weil seine Tochter nicht mehr weitertrainieren will, schlägt W.L. sie zuerst ins Gesicht. Danach zerrt er die 14-Jährige zu Boden. Dort tritt er mehrmals gegen die Beine des wehrlosen Mädchens.

Darum gehts Ein Video, wie ein chinesischer Vater seine Tochter misshandelte, machte auf Twitter die Runde.

Mehrere Tennis-Stars sprachen sich in den sozialen Medien gegen Gewalt aus.

Der Täter sieht sich im Recht und macht kulturelle Unterschiede geltend.

Der serbische Schauspieler Igor Juric veröffentlichte am Sonntag auf seinem Twitter-Account ein Video von einem Tennisplatz in Serbien. Im Video ist zu sehen, wie ein chinesischer Vater, W.L., seine 14-jährige Tochter zuerst ohrfeigt, danach mehrmals tritt. Als die 14-Jährige sich auf die Bank setzt, zerrt ihr Vater sie zu Boden. Als sie vor ihm auf dem Sandplatz liegt, kickt er noch mehrmals in die Beine des wehrlosen Mädchens.

Juric, der sich im Kampf gegen Kindsmissbrauch starkmacht, forderte, dass der Vater ausfindig gemacht und angezeigt wird. Die serbischen Behörden wurden auf das Video aufmerksam und nahmen den Vater in Gewahrsam. Er wurde auf der Trainingsanlage des Tennisclubs in Belgrad festgenommen und für 48 Stunden in Untersuchungshaft gesteckt. Ihm wird häusliche Gewalt vorgeworfen, bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen ihm bei einer Verurteilung.

«Serbischer Tennisverband hat Nulltoleranz»

Wie die serbische Zeitung «Mondo» schrieb, zeigte der Vater weder Reue noch sah er sein Fehlverhalten ein. Er rechtfertige seine Taten damit, dass die Tochter nicht weitertrainierte und er wollte, dass sie auf den Platz zurückkehre. «Ich wollte meiner Tochter nicht wehtun», gab der Vater bei der Einvernahme an. Es sei eine Tradition in China, dass man die Hierarchie respektiere. Er glaubte, dass er das Richtige tat, weil es in China erlaubt sei. Dass dies nicht das Verhalten sei, das man auf der Tennisanlage haben möchte, sagt auch der serbische Tennisverband (TSS).

«Wir danken der serbischen Staatsanwaltschaft für die schnellen und effizienten Massnahmen», schrieb der TSS in einer Mitteilung. Zusätzlich zu den Untersuchungen der Staatsanwaltschaft werde man ein eigenes Verfahren gegen W.L. einleiten. Man werde mit dem europäischen und internationalen Tennisverband zusammenarbeiten. «Der Tennisverband Serbiens verfolgt eine Nulltoleranz gegen alle Formen von gewalttätigem Verhalten. Das müssen wir alle gemeinsam verhindern, nicht nur auf Tennisplätzen und Sportstätten, sondern in der Gesellschaft im Allgemeinen.» Nicht nur der Verband, sondern auch viele aktive und ehemalige Spielerinnen und Spieler meldeten sich zu diesem Vorfall. Nur einer blieb vorerst stumm.

Djokovic schweigt bisher

Das Video löste in den sozialen Medien eine grosse Welle der Bestürzung aus. Der Schweizer Tennis-Star Stan Wawrinka schrieb auf Twitter, dass er diesen Vorfall «schrecklich» findet. Die belarussische ehemalige Weltnummer 1 Viktoria Azarenka zeigte auf Instagram ihr Mitgefühl. Jelena Dokic, die ehemalige australische Tennisspielerin mit serbischen Wurzeln, meldete sich. Sie wurde früher von ihrem Vater ebenfalls physisch und psychisch misshandelt. «Es macht mich krank, ich musste mich übergeben und mein Herz ist gebrochen, nachdem ich dieses Video gesehen habe», schrieb Dokic auf Instagram.

Nicht nur ehemalige Athletinnen und Athleten waren wegen des Videos bestürzt. Die Mutter von Grand-Slam-Gewinner Andy Murray, Judy Murray, meldete sich auf Twitter: «Schreckliches Beispiel von Kindsmisshandlung im Nachwuchstennis.» Sie forderte den internationalen Tennisverband ITF dazu auf, den Schuldigen zu bestrafen. Brad Gilbert, der ehemalige Trainer von Andre Agassi, nannte den Schläger ein «Stück Sch*****».

Nachdem das Video veröffentlicht worden war, wurden Rufe nach einem Statement des berühmtesten serbischen Sportlers laut. Der 21-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic schwieg bisher jedoch zu den Vorfällen. Der 35-Jährige steht wie die beiden Schweizer Stan Wawrinka und Marc-Andrea Hüsler aktuell am ATP-Turnier in Paris Bercy im Einsatz. In der französischen Hauptstadt spielt der Serbe um seinen 91. Turniertitel und gewann seinen Auftaktmatch gegen den Amerikaner Maxime Cressy in zwei Sätzen.