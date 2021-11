Winterthur – Vater soll 16-jährige Tochter 140 Mal vergewaltigt haben

1 / 3 Am Bezirksgericht Winterthur wurde am Mittwoch ein Inzestprozess durchgeführt. Ein Vater soll seine Tochter vergewaltigt haben. 20min/hoh Der Serbe bestreitet die Vorwürfe, das sei ein Racheakt der Tochter und der Ehefrau. 20min/hoh Das Bezirksgericht Winterthur wird das Urteil am Donnerstagnachmittag fällen. 20min/hoh

Darum geht es Ein 41-jähriger Mann musste sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten.

Er soll seine 16-jährige Tochter mehrfach und regelmässig vergewaltigt haben.

Die Staatsanwältin verlangt eine Freiheitsstrafe von acht Jahren, der Anwalt einen Freispruch.

Betrunken soll ein Mann Ende März 2018 seine damals 16-jährige Tochter im Ferienhaus in Serbien, wo auch die Grossmutter wohnt, entjungfert und mehrfach vergewaltigt haben. Auch nach der Rückkehr nach Winterthur sei es regelmässig zu sexuellen Übergriffen gekommen, laut Anklageschrift rund 140 Mal.

Bereits 2016 wurde der heute 41-jährige Serbe in Winterthur verhaftet, weil er sich «in sexueller Absicht der Tochter genähert habe», wie der Richter sagte. Zu einer Verurteilung kam es nicht, die Tochter zog die Anzeige unter dem Druck der Familie wieder zurück.

Vor Gericht bestritt der Mann die «schrecklichen und unmenschlichen» Vorwürfe, wie er sie nennt. «Die Tochter hat die Aussagen unter Druck der Mutter gemacht, es ist eine Tragödie.» Für den 41-Jährigen sind die Anschuldigungen ein Racheakt von Tochter und Mutter. Etwa dafür, dass der Mann in der Vergangenheit eine Affäre mit der Schwester der Ehefrau gehabt habe.

«Ich hatte Angst vor ihm»

Die Staatsanwältin klagte den Serben wegen Vergewaltigung, Inzest, Drohung und weiteren Delikten an und verlangt eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und eine Landesverweisung von 15 Jahren. «Das Verschulden wiegt schwer, er hat die Tochter systematisch physisch und psychisch missbraucht.» Die Anwältin des Opfers verlangt eine Genugtuung von 90’000 Franken. Die junge Frau hat eine posttraumatische Belastungsstörung und ist wegen Panikattacken in psychiatrischer Behandlung.

Die Tochter wurde durch das Gericht ebenfalls befragt. Auf die Frage, warum sie sich nicht gewehrt habe, antwortete sie: «Ich hatte Angst vor ihm.» Am Schluss sagte sie: «Ich hatte meinen Vater über alles geliebt. Aber er hat mich komplett kaputt gemacht, ich bin seelisch und psychisch am Ende.» Der Vater fragte unter Tränen zu ihr gewandt: «Warum tust du so etwas?»

«Sowohl Mutter als auch Tochter wollten ihn los werden»

Der Beschuldigte war 2015 von Serbien in die Schweiz zu seiner hier lebenden Familie eingereist, ohne den Behörden zu sagen, dass er in seinem Heimatland eine Vorstrafe wegen Vergewaltigung und in Deutschland wegen räuberischer Erpressung für fünf Jahre und drei Monate verurteilt worden war.

Der Anwalt des Vaters verlangte am Mittwoch einen Freispruch. Es handle sich um ein Vieraugendelikt ohne jegliche Beweise. So habe unter anderem die Grossmutter im ringhörigen Haus in Serbien nichts von den Hilfeschreien ihrer Enkelin gehört. Für den Anwalt ist klar, warum die Tochter ihren Vater belastet: «Sowohl Mutter als auch Tochter wollten ihn los werden.» Sein Mandant soll für die Untersuchungshaft seit Mai 2020 eine Entschädigung von 154’000 Franken sowie eine Genugtuung von 20’000 Franken erhalten.

Das Bezirksgericht Winterthur hat noch kein Urteil gefällt.