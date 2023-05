Bezirksgericht Zürich: Vater soll vor Tochter (2) onaniert haben – Richterin glaubt der Mutter nicht

1 / 2 Der 70-Jährige, der vom Gericht freigesprochen wurde, nach dem Prozess. 20Min/Stefan Hohler Die Richterin wundert sich, warum die Mutter nie eine Behörde oder Vertrauensperson aufgesucht hat. 20min/hoh

Darum gehts Ein 70-jähriger Vater war angeklagt, sich an seiner zweijährigen Tochter vergangen zu haben.

Sein Anwalt bestreitet die Vorwürfe, es handle sich um erfundene Aussagen von dessen Ehefrau.

Die Einzelrichterin spricht den Mann nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» frei.

Es gebe begründete Zweifel an den Aussagen der 23 Jahre jüngeren Ehefrau.

Die Vorwürfe sind happig: Ein heute 70-jähriger Unternehmer aus Zürich hat laut Anklage vor seiner Tochter im Alter von 18 bis 30 Monaten onaniert und sie sexuell berührt; erwähnt sind ein halbes Dutzend Fälle. Der Mann ist im November 2022 verhaftet und für drei Wochen in Untersuchungshaft gesetzt worden. Seit diesem Zeitpunkt darf er seine «über alles geliebte Tochter», so der Beschuldigte am Prozess am Montag, nicht mehr sehen. Das Mädchen sei ein Wunschkind gewesen. Die Staatsanwältin verlangt wegen sexueller Handlungen mit einem Kind eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten.

«Erfundene Aussagen der Ehefrau»

Am Prozess vor der Einzelrichterin des Bezirksgerichts Zürich vom Montag bestreitet der Rentner die Vorfälle. Als die Richterin wissen wollte, wieso seine Ehefrau dazu komme, solche Vorwürfe zu machen, sagte er nur: «Ich kann mir das nicht erklären.» Eine Erklärung hat aber sein Anwalt: «Das sind erfundene Aussagen seiner Ehefrau.» Der Unternehmer sei finanziell angeschlagen. «Kein Geld, keine Liebe mehr, hat sich die 23 Jahre jüngere Ehefrau aus Kenia deshalb gesagt», so der Anwalt.

Als die Frau nämlich vom städtischen Sozialzentrum Selnau aufgefordert wurde, sich um eine Arbeitsstelle zu bemühen, habe sie der Sozialarbeiterin gesagt, das sei nicht möglich. Sie habe Angst, der Mann würde sich am Kind wieder vergehen, wenn sie am Arbeiten sei. «Sie hat sich als hilflose Kenianerin dargestellt», sagte der Verteidiger, die Angst vor ihrem Ehemann und einer Ausschaffung habe – obwohl sie schon seit 2014 Schweizerin sei und als ehemalige Angestellte in einem Altersheim die hiesigen Verhältnisse gut kenne. «Das ist einfach absurd.» Im Weiteren betonte er, dass beim ersten Gespräch im Sozialzentrum nur die Geldsorgen und Beziehungsprobleme mit dem Ehemann Themen waren, aber keine Rede von den sexuellen Übergriffen war.

Demgegenüber spricht die Anwältin der Ehefrau von zwei Opfern: der Mutter und der Tochter, deren seelische Folgen durch die Übergriffe noch nicht sichtbar seien. Der Anwalt des Mädchens verlangt eine Genugtuung von 5000 Franken für das Kind.

Freispruch «in dubio pro reo»

Die Einzelrichterin spricht den 70-Jährigen vom Vorwurf der sexuellen Handlungen mit einem Kind frei. Für die Untersuchungshaft erhält er eine Genugtuung von 5000 Franken. «Es gibt begründete Zweifel, wie es zu diesen Vorwürfen und zur Anzeige gekommen ist», sagte die Richterin. «Mit einziger Sicherheit kann man aber sagen, dass die Tochter ein Opfer auf die eine oder andere Art ist.»

Die Ehefrau habe in den zwei Jahren nie eine Behörde oder eine Vertrauensperson aufgesucht. Dass sie Angst hatte, dass man sie ausschaffen und ihr das Kind wegnehmen könnte, sei reichlich gesucht. Aus all diesen Gründen gab es einen Freispruch nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» (im Zweifel für den Angeklagten), den der Beschuldigte mit Tränen in den Augen entgegennahm.