Gegen die Maskenpflicht ist Steven Schraner aus Würenlos. Der Vater zweier Kinder im Alter von zehn und vierzehn Jahren will eine Petition starten. (Symbolbild)

Ein Vater aus Würenlos ist dagegen und will eine Petition starten.

Der Kanton Aargau führt neu auch für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklassen eine generelle Maskenpflicht ein. Wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heisst, wolle man damit Übertragungen und Schulschliessungen reduzieren. Die Maskenpflicht gilt ab dem 22. Februar.

Gegen die Maskenpflicht ist Steven Schraner aus Würenlos. Der Vater zweier Kinder im Alter von zehn und vierzehn Jahren ist überzeugt, dass Maskentragen bei Primar- und Oberstufenschülern nichts bringt. Gegenüber «Tele M1» sagt er: «Laut WHO kann Maskentragen für Kinder gesundheitsschädigend sein. Zudem ist der Nutzen wenig belegt.»

Schraner will nächste Woche eine Petition starten. Am Freitag habe er bereits alle Aargauer National- und Grossräte per E-Mail angeschrieben. «Wir tun alles dafür, die Regierung umzustimmen.»