Prozess gegen Vater in Solothurn - Wanzen, Undercover-Agenten und eine falsche Freundin

Nach zehn Jahren steht der mutmassliche Täter vor Gericht: In Solothurn wird heute einem Vater der Prozess gemacht, der 2010 in Breitenbach SO seinen knapp zweimonatigen Sohn erstickt und zwei Jahre später die siebenwöchige Tochter so heftig geschüttelt haben soll, dass der Säugling ein Schütteltrauma erlitt. Zudem zeigten Verletzungen des verstorbenen Buben, dass er vor seinem Tod schwer misshandelt wurde.