Vater teilt ein 15 Jahre altes Foto auf Whatsapp – nun droht ihm Gefängnis

Der Vater teilte via Messenger ein Nacktfoto seines Sohnes, mit dessen Einverständnis.

Eine Frau, die das Statusbild bei Whatsapp sah, wandte sich daraufhin an die Polizei. Wegen des Verdachts auf einen möglichen sexuellen Missbrauch nahmen die Behörden die Ermittlungen auf. Die Polizei führte darauf in der Wohnung des Mannes eine Razzia durch. Allerdings wurden dabei auf dem Handy, dem PC oder sonst in der Wohnung keine weiteren strafrechtlich relevanten Bilder gefunden, schreibt die Polizei.