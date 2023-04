Vater ersticht eigene Tochter (7) vor der Schule

Die Polizei in Ulm musste am Montag wegen eines toten Mädchens ausrücken.

In Ulm hat ein 40-jährigerMann offenbar seine siebenjährige Tochter getötet. Der Mann habe sich selbst über den Polizei-Notruf gemeldet, teilte am Montagabend die Polizei der baden-württembergischen Stadt mit. Der 40-Jährige habe um 17.20 Uhr dem Notruf angegeben, seine sieben Jahre alte Tochter im Bereich eines Schulzentrums getötet zu haben. Er befinde sich noch am Tatort.