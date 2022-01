Auch Sohn tot : Vater und Mutter sterben an Corona und hinterlassen fünf Töchter

Eine achtköpfige Familie durchlebt den Corona-Horror. Zuerst stirbt der 30-jährige Sohn, danach seine Mutter und ein paar Tage später der Vater. Alle drei waren mit Covid-19 infiziert.

Claudio und Rita P. hinterlassen fünf Töchter, vier davon minderjährig. Sie lebten zusammen mit ihren fünf Kindern in einem Haus in Neuenbürg, Baden-Württemberg. Die älteste Tochter ist 24 und wohnt nicht mehr zu Hause. Ende November erkrankte ihr einziger Sohn Massimiliano an Covid-19, wie die «Bild» schreibt. Er bekam schlecht Luft und hatte Fieber. Der Corona-Test fiel positiv aus. Der 30-Jährige legte sich zuhause hin und wollte seine Infektion dort auskurieren. Tage später, genauer gesagt am 3. Dezember, wachte er nicht mehr auf. Massimiliano starb im Schlaf.