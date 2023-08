Tragödie auf australischer Insel: Vater und seine fünf Söhne sterben bei Hausbrand

Bei einem Hausbrand in Australien sind ein Mann und dessen fünf Söhne ums Leben gekommen. Das Haus auf einer Insel nahe der Stadt Brisbane sei «bis auf die Grundmauern niedergebrannt», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. «Ein 34-jähriger Mann, Knaben im Alter von elf und zehn Jahren, vierjährige Zwillinge sowie ein Dreijähriger» würden vermisst und seien vermutlich in den Flammen gestorben, hiess es.