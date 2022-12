Vater und Sohn werden von Lawine erfasst – Vater verstirbt im Spital

Am Sonntagvormittag gegen elf Uhr stieg eine vierköpfige Skitourengruppe, die in San Bernardino GR gestartet war, in das Gebiet Pass dei Omenit auf. Bei der Gruppe handelte es sich um ein gebirgserfahrenes Ehepaar mit ihren erwachsenen Söhnen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, löste sich kurz vor Erreichen des Ziels auf 2651 Metern über Meer unter dem Vater und einem der Söhne eine Lawine, die die beiden Tourengänger rund 150 Meter mitriss.