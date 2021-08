Châtel-St-Denis FR - Vater und Tochter retten 25 Kühe aus brennender Alphütte

In einer Alphütte in der Nähe von Châtel-St-Denis FR brach am Donnerstagmorgen ein Brand aus. Der Alarm ging kurz vor 8.30 Uhr bei der Polizei ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Feuerwehren Châtel-St-Denis und Bulle gelang es in der Folge, das Feuer unter Kontrolle zu halten.