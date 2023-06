Deutschland: Vater vergisst Kleinkind im Auto – Überhitzungstod

Auf einem Parkplatz im deutschen Wettenberg wurde am vergangenen Mittwochnachmittag ein 18 Monate altes Kleinkind leblos in einem dort abgestellten Pkw aufgefunden.

1 / 3 Für den kleinen Buben kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) IMAGO/Jörg Halisch Gegen den aus dem Landkreis Giessen stammenden 37-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. (Symbolbild) IMAGO/Daniel Kubirski Wettenberg liegt nördlich von Frankfurt am Main. Google Maps

Darum gehts Ein Vater hat seinen Sohn bei brütender Hitze im Auto vergessen.

Für das Kleinkind kam jede Hilfe zu spät.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor kurzem in Italien.

In Wettenberg im deutschen Bundesland Hessen hat sich ein tragischer Todesfall ereignet, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Mitteilung schreibt. Ein 18 Monate altes Kleinkind ist an akuter Überhitzung gestorben. «Offenbar hatte der Vater den Jungen am Morgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen. Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Giessen durchgeführte Obduktion ergab als Todesursache eine akute Überhitzung.»

Gegen den aus dem Landkreis Giessen stammenden 37-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Weitere Details teilten die Ermittler aus Pietätsgründen und zum Schutze der Familie nicht mit.

Ähnlicher Vorfall in Italien

Bereits Anfang Juni ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Italien. Der Vater der kleinen Stella stieg aus dem Auto und ging zur Arbeit. In den nächsten sieben Stunden glaubte er, er habe sein Kind in der Krippe gelassen, doch am Nachmittag entdeckte die Mutter ihre Tochter tot im Wagen.

Als die Mutter der elf Monate alten Stella ihre Tochter am Mittwochnachmittag wie gewohnt in der Krippe in Cecchignola, einem Vorort Roms, abholen wollte, geriet sie in Panik: Die Angestellten dort hatten der Mutter erklärt, dass Stella an diesem Tag vom Vater nicht abgegeben worden sei. Das konnte nicht sein, dachte sich die Mutter – das Familienauto stand doch auf dem Parkplatz. Als sich die Frau dem Wagen näherte, schrie sie laut auf: Ihr Kind sass nach sieben Stunden immer noch im Auto und rührte sich nicht mehr.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Kind verloren? Hier findest du Hilfe : Kindsverlust.ch, Beratung bei Kindstod vor, während und nach Geburt Himmelskind.ch, für Akuthilfe und Trauerbegleitung SIDS, nach p lötzlichem Kindstod Verein Regenbogen Schweiz, Hilf e für trauernde Familien Mein-Sternenkind.ch, für betroffene Väter , Familien, Angehörige Lifewith.ch, für b etroffene Geschwister Appella, Telef on- und Onlineberatung bei früher Fehlgeburt Pro Pallium, Trauergespräche und Trauertreffen Seelsorge.net, Ang ebot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 0 43 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch Verein Familientrauerbegleitung.ch