Zürich: Vater vom Vorwurf, sein Baby zu Tode geschüttelt zu haben, freigesprochen 

Das Zürcher Obergericht bestätigte am Mittwochabend das Urteil der Vorinstanz.

Es war ein überraschendes Urteil, als das Bezirksgericht Hinwil im Juni 2021 einen Vater vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freisprach und ihm Entschädigung und Genugtuung von 225’000 Franken für die eineinhalbjährige Haft zusprach. Für das Gericht gab es keine Beweise, dass der Beschuldigte im Sommer 2019 das Baby zu Tode geschüttelt hat. Laut Anklage soll der Säugling durch die heftigen Schüttelbewegungen eine Hirnblutung und in der Folge eine Atemlähmung erlitten haben. Er starb am Tag darauf im Kinderspital. Gegen den Freispruch erhob der Staatsanwalt Berufung, sodass der Fall am Mittwoch vor dem Obergericht behandelt wurde.