Vater von Fürstin Charlène spricht über ihren Gesundheitszustand

Seit vergangenem Monat befindet sich die 43-Jährige in einer Privatklinik in Behandlung – Gerüchten zufolge in der Zürcher Paracelsus Recovery.

Was genau Charlène fehlt, ist unklar. Ihr Mann Fürst Albert verriet der französischen Zeitung «Paris Match» nur so viel: «Die Prinzessin leidet nicht an einer schweren oder unheilbaren Krankheit.» Nun meldete sich auch ihr Vater Michael Wittstock erstmals zu Wort und enthüllt, wie einsam seine kranke Tochter in Südafrika gewesen sein muss – weit ab von ihrer monegassischen Familie und ihren Eltern.