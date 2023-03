Österreich: Vater von ertrunkenem Leon (6) muss in Untersuchungshaft

Tirol : Vater von ertrunkenem Leon (6) kommt in Untersuchungshaft

Der Vater eines sechsjährigen Kindes, das vor einem halben Jahr in Österreich ertrunken ist, muss wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das habe das Landgericht Innsbruck am Donnerstag entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. «Der Mann ist demnach dringend verdächtig, am 28.8.2022 den Buben vorsätzlich getötet und einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben», so die Anklagebehörde.