Thomas Markle: Vater von Herzogin Meghan erlitt einen Schlaganfall – Einlieferung ins Spital

1 / 7 Thomas Markle wurde ins Spital eingeliefert. Der Grund: Er hatte Atemprobleme und soll einen Schlaganfall erlitten haben. DUKAS Sprechen konnte der 77-Jährige zunächst nicht, er musste seine Symptome auf einem Blatt Papier notieren. DUKAS Mittlerweile soll er von einem Krankenhaus in Mexiko in eine Klinik nach San Diego, USA, verlegt worden sein, wo er weiter medizinisch versorgt wird. Youtube/60 Minutes Australia/Screenshot

Darum gehts

Grosse Sorge um Thomas Markle! Er soll einen Schlaganfall erlitten haben. Das berichtet Dan Wootton (39) in einem Beitrag der «Daily Mail». Der 77-jährige Vater von Herzogin Meghan soll zunächst von Freunden in ein Krankenhaus in Tijuana, Mexiko, gebracht und anschliessend über Nacht in eine Klinik in der Nähe von San Diego, USA, verlegt worden sein. Dort werde er derzeit medizinisch versorgt. Gemäss TMZ konnte er nicht mit den Sanitätern sprechen und musste seine Symptome – unter anderem Atembeschwerden – auf einem Blatt Papier aufschreiben. Sein Sohn Thomas Jr. (55) sei an seiner Seite gewesen.

Seine Tochter, Samantha Markle (57), hat sich bereits zu den Umständen von Thomas geäussert. Gegenüber dem Reporter teilte sie mit: «Mein Vater erholt sich im Krankenhaus. Wir bitten um Privatsphäre für die Familie, für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Er braucht einfach Ruhe und Erholung.» Und lässt sich dabei auch eine Stichelei gegen ihre Halbschwester Meghan nicht entgehen: «Es ist eine Schande, wie sehr er gequält wurde und wie viel er dank der Missachtung meiner Schwester in den letzten Jahren durchmachen musste. Das ist unverzeihlich.»

Geplante London-Reise muss er nun canceln

Eigentlich hatte der Pensionist geplant, kommende Woche für die Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth (96) nach London zu reisen. Über seine Pläne sprach er auch kürzlich in einem Interview mit GB News. Jetzt muss er seine Reise absagen. «Ich bin zutiefst traurig, diese Nachricht zu vermelden, nur sieben Tage bevor Thomas mit mir nach London gekommen wäre, um das 70. Thronjubiläum der Königin für ein TV-Special in meiner GB-Nachrichtensendung zu feiern und seinen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, Schloss Windsor zu besuchen», schrieb Wootton in seinem Artikel.

Markle habe gehofft, sich in Grossbritannien endlich mit seiner Tochter Meghan zu versöhnen. Auch die 40-Jährige und ihr Mann, Prinz Harry (37), werden an den Feierlichkeiten erwartet. Ebenso wollte er Prinz Charles (70) treffen, um sich bei ihm zu bedanken, dass er die Herzogin von Sussex bei ihrer Hochzeit zum Altar geführt hat. Aufgrund eines Herzinfarktes und einer darauffolgenden Herzoperation konnte er am 19. Mai 2018 nicht an der royalen Trauung teilnehmen.