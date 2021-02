Robert Maraj : Vater von Nicki Minaj bei Unfall getötet – Fahrer ist flüchtig

Die US-Rapperin Nicki Minaj trauert um ihren Vater. Robert Maraj wurde in New York bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Fahrer des Autos, das Maraj rammte, beging Fahrerflucht.

Demnach war der 64-jährige Robert Maraj zu Fuss auf Long Island unterwegs, als er am Freitagabend an einer Strasse von dem Fahrzeug gerammt wurde.

