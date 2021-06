Entführte Mädchen auf Teneriffa - Vater warf Mädchen ins Meer an der Stelle, wo er zuletzt telefoniert hatte

1 / 7 Die kleine Anna sitzt auf dem Schoss ihrer älteren Schwester Olivia: Beide Mädchen sind seit dem 27. April 2021 auf der spanischen Insel Teneriffa verschwunden. Am 10. Juni 2021 wurde die Leiche von Olivia im Meer entdeckt. Bild SOS Desaparecidos Das Rettungsschiff Angeles Alvariño suchte vor der Küste Teneriffas wochenlang nach den Kindern. REUTERS Ihr Vater Tomás Gimeno gilt als mutmasslicher Entführer. Es wird befürchtet, dass der 37-Jährige beide Mädchen getötet und Suizid begangen habe. Bild SOS Desaparecidos

Ein Tauchroboter entdeckte am Donnerstagabend eine Sporttasche in 1000 Meter Tiefe. Darin lag die Leiche der seit Wochen vermissten Olivia (6) aus Teneriffa. Das Kind war zusammen mit seiner Schwester Anna (1) vom Vater Tomás Gimeno entführt worden. Der Fundort der Leiche befindet sich etwa 5,5 Kilometer von der Küste bei der Ortschaft Puerto der Güimar entfernt. Von diesem Hafen war der Vater von Olivia und Anna am 27. April abgereist. Die verlassene Esquilón wurde am Tag darauf treibend im Meer entdeckt.

In den Wochen nach dem Verschwinden der Mädchen suchten die Ermittler zunächst in der Gegend rund um den Fundort der Esquilón. Experten scannten mit einem Seitensichtsonar den 200 bis 300 Meter tiefen Meeresgrund. Die Suche blieb erfolglos.

Der Fund der Leiche befindet sich drei Seemeilen – rund 5,5 Kilometer – vor der Nordostküste von Teneriffa entfernt. Google Maps

Neue Suchstrategie führte zum Leichenfund

Doch dann machten die Spezialisten der Guardia Civil eine Änderung in der Suchtaktik: Sie konzentrierten sich mehrheitlich auf die genaue Stelle, an der Tomás Gimeno sein e letzte n Handyverbindungen durch geführt hatte. Gimeno hatte gegen zwei Uhr in der Früh mehrere Whatsapp-Nachrichten an Familie und Freunde verschickt. Darin hatte er zu verstehen gegeben, dass er sich das Leben nehmen werde.

Ende Mai zeigte der Wechsel in der Strategie einen ersten Erfolg: Das Suchschiff Ángeles Alvariño fand auf dem Meeresgrund eine Sauerstoffflasche und eine Bettdecke, die dem Vater der Mädchen gehörte. Drei Tage später dann die Sporttasche mit Olivias Leiche in 1000 Meter Tiefe, festgebunden am Anker der Esquilón. Wie die spanische Zeitung ABC berichtet, sollen die Sucher an d e rselben e ine zweite Tasche entdeckt haben, die jedoch leer gewesen sei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Gimeno die beiden Mädchen getötet und sich anschliessend das Leben genommen hat, in dem er ins Meer sprang. Beim Kontakt mit dem Wasser dürfte sich sein Handy ausgeschaltet haben.

Eine Vorgeschichte von Gewalt und Hass

Der 37-jährige Gimeno und Beatriz Zimmermann hatten sich vor über einem Jahr getrennt. Wenig später begann die Mutter eine Beziehung mit ihrem Vorgesetzten . Als Gimeno davon Wind bekam, sei er wütend geworden, schreibt das Portal «Aire de Santa Fe» . Er konnte es nicht ertragen, dass der 60 Jahre alte Eric D. so viel Zeit mit seinen Töchtern verbringe, hielt den Belgier für « zu alt » dafür. Gim e no beauftragte sogar einen Privatdetektiv, um die beiden zu überwachen.

Im August letzten Jahres ging Gimeno auf das Paar los, als es ein Café verliess. Er soll dabei Eric D. zusammengeschlagen haben, schreibt ABC. Die Frau versuchte, beide Männer zu trennen, da warf Gimeno seine Ex zu Boden und streifte si e durch die Strasse. Dennoch verzichtete Beatriz Zimmermann auf eine Anzeige.

Die Mutter der Mädchen ging auch nicht zur Polizei, als Gimeno sie Monate später bedrohte. Sie erzählte später den Behörden, sie habe dem Vater ihrer Kinder nicht schaden wollen.