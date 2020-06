Lugano

Vater will die Lehre seiner Tochter bezahlen

Eine 18-Jährige aus Lugano sucht seit Monaten erfolglos eine Lehrstelle. Ihr Vater ist mittlerweile so verzweifelt, dass er bereit ist, die Ausbildung seiner Tochter aus dem eigenen Sack zu bezahlen.

«Ich kontaktierte verschiedene Firmen und gab ihnen zu verstehen, dass ich zu allem bereit bin. In einem Fall war ich eindeutig», sagt der 42-jährige D. D.* Sein Vorgehen sei nicht richtig, räumt er ein. «So dürfte es nicht sein. Aber jemand soll sich mal in meine Lage versetzen.»

18’000 arbeitslose unter 25-Jährige

Viele Eltern befinden sich in einer ähnlichen Situation. Ende März wurden im Kanton Tessin nur 329 Lehrverträge abgeschlossen. Das sind 12 Prozent weniger als im Vorjahr. In den ersten Juniwochen kamen rund 30 Lehrverträge dazu. Das Tessiner Kultur- und Erziehungsdepartement betonte, dass es wichtig sei, weiterhin Lernende zu beschäftigen. Das Ziel sind wie in den Vorjahren 2500 Lehrverträge.

Im Kanton Tessin stieg die Zahl der unter 25-jährigen Arbeitslosen im April um 18 Prozent. Mitte Juni waren in dieser Gruppe rund 18’000 Personen arbeitslos, was einem Rekord entspricht. Betroffene wie die Tochter von D. D., die in der Arbeitswelt noch gar nicht Fuss fassen konnten, tauchen in der Statistik jedoch gar nicht auf.