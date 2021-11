La Palma – Vater will Leiche der Tochter ausgraben lassen – bevor der Lavastrom kommt

Die Hinterbliebenen sehen in den Lavaströmen des Vulkans eine Gefahr.

Ein Vater will die sterblichen Überreste seiner Tochter exhumieren lassen, um sie übersiedeln zu können.

Lava-Touristen strömen nach La Palma

Sechs Wochen nach seinem Ausbruch hat der besonders zerstörerische Vulkan auf La Palma - der noch keinen offiziellen Namen hat - nichts an Heftigkeit eingebüsst. Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, lockt das Spektakel im Süden der Insel immer mehr Touristen an. Über das lange Wochenende mit Allerheiligen am Montag als Feiertag kamen rund 10'000 vornehmlich spanische Besucherinnen und Besucher auf La Palma, wie die Zeitung «El País» unter Berufung auf das Notfall-Komitee Pevolca berichtete.