Mit Messer attackiert : Vater wollte trans Tochter im Schlaf töten – nun steht er erneut vor Gericht

Ein Iraker wurde vor einem Jahr wegen versuchten Mordes an seinem Kind verurteilt. Weil er Berufung einlegte, kommt der Fall diese Woche vor das Berner Obergericht.

Im Mai 2019 griff ein irakischstämmiger Mann sein Kind nachts mit einem Messer an. Den tiefen Schnitt am Hals überlebte das Opfer nur mit viel Glück.

Cataleya kann von Glück reden, dass sie mit dem Leben davonkam. In der Nacht des 29. Mai 2019 war sie von ihrem Vater Q.A.* mit einem Messer attackiert und danach mit schweren Schnittverletzungen im Halsbereich ins Spital eingeliefert worden. Die junge trans Frau mit irakischen Wurzeln lebte damals noch als Mann, mit ihrem Vater und den Geschwistern in Langnau BE. A. hatte mitbekommen, dass sein Kind homosexuell war. «Ich wachte auf mit dem Messer am Hals. Mein Vater fragte mich schreiend, ob ich schwul sei, und zog das Messer durch meinen Hals», schilderte Cataleya im Dezember 2020 die Geschehnisse vor dem Regionalgericht in Burgdorf.