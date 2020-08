An Turnier Vater zerstört Monitor seines Sohnes, während er «Fortnite» spielt

Der «Fortnite»-Spieler Zus (16) war gerade mitten in einem Turnier, als sein Vater in sein Zimmer stürmte und seinen Bildschirm zertrümmerte. Mit eingeschränkter Sicht konnte er das Spiel dennoch beenden.

Obwohl also nur noch die Hälfte des Bildschirms zu sehen war, konnte er darum weiterspielen und noch zwei Gegner eliminieren. Anschliessend schilderte er den Vorfall auf Twitter und schrieb, dass er sich keinen neuen Monitor leisten kann und daher seine Karriere beenden müsse.

Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter verbreitete sich die Story schnell. Sie erreichte auch bekannte Namen in der «Fortnite»-Szene, welche Mitleid mit dem jungen Spieler hatten. Zu hören bekam die Geschichte unter anderen James Banks, der E-Sport-Host und Kommentator ist. Dieser spürte, wie stark Zus leidet. Er bot ihm an, einen neuen Monitor zu kaufen. Auch der E-Sportler Wolfiez, der dank «Fortnite» Millionär ist, meldete sich zu Wort. Auch er will Zus einen neuen Monitor kaufen.