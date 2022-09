Zürich: Vater zündet Wohnung an, während die Familie schläft – 7,5 Jahre Gefängnis

1 / 2 Der Beschuldigte mit seiner Anwältin beim Zürcher Obergericht. 20min Das Obergericht hat den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren verurteilt. 20min

Darum gehts Ein Ehemann habe aus Verzweiflung in der frühen Morgenstunde die Wohnung in Bülach angezündet.

Seine schlafende Frau und die beiden Söhne erwachten rechtzeitig und konnten sich retten.

Das Obergericht hat den 61-Jährigen wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren verurteilt.

Ein heute 61-jähriger Mann sollte mit seiner Familie – der Ehefrau und den zwei Söhnen – die Wohnung in Bülach ZH verlassen, weil er den Mietzins schuldig geblieben war. Im Dezember 2019 stand die Zwangsausweisung an. Am frühen Morgen jenes Tages zündete er aber aus Verzweiflung die Wohnung mit Brennpaste an.

«Ich sah absolut keinen Ausweg mehr und wollte mein Leben beenden», sagte der Beschuldigte am Prozess am Montag vor dem Zürcher Obergericht. Er hat inzwischen eine 50-Prozent-Stelle und wartet auf eine IV-Rente. Seine Schulden beziffert er auf 200’000 Franken.

Er sei schon damals finanziell am Ende gewesen, in der Ehe kriselte es. «Aus dem Nichts heraus», so der Mann, habe er am frühen Morgen zwischen vier und fünf Uhr Brennpaste an drei verschiedenen Orten in der Wohnung ausgelegt und angezündet. Die Ehefrau und die beiden Söhne erwachten, bemerkten den Rauch rechtzeitig und konnten sich aus der Wohnung retten. Das Feuer verursachte im Mehrfamilienhaus einen Schaden von rund 450’000 Franken.

Zuvor zu einer Prostituierten gegangen

Der Beschuldigte habe an diesem Abend eine Auseinandersetzung mit seiner Ehefrau gehabt und sei dann zu einer Prostituierten gegangen. Dabei sei es zu einem Streit gekommen, weil er kein Geld bei sich hatte und den Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Frau durchführte. Das Verfahren wegen Vergewaltigung wurde sistiert, da die Frau nicht mehr erreichbar ist.

Das Bezirksgericht Bülach hat den Mann im Juni 2021 wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung und versuchter Brandstiftung mit Gefahr für Leib und Leben von Menschen mit einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Seine Verteidigerin verlangte am Montag vor dem Obergericht einzig eine Verurteilung wegen Brandstiftung. «Es bestand keine Gefahr für Leib und Leben», begründete die Anwältin.

«Die Strafe hätte auch höher sein können»

Ihr Mandant soll mit einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten bestraft werden, wovon zehn Monate zu vollziehen seien. Der Beschuldigte war bereits knapp neun Monate in Untersuchungshaft gewesen. Demgegenüber wollte der Staatsanwalt die Bestätigung des Urteils der Vorinstanz: «Der Beschuldigte wollte sterben und seine Familie in den Tod mitnehmen.» Wer sich das Leben nehmen wolle, mache dies alleine und bringe nicht seine Familie in Gefahr, sagte der Staatsanwalt.

Das Obergericht hat den Beschuldigten am Montag wegen der mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren verurteilt – eineinhalb Jahre weniger als die Vorinstanz. «Der Beschuldigte hat in einer grossen psychischen Bedrängnis gehandelt und den Tod der Familie in Kauf genommen», begründet der vorsitzende Richter. Weil es beim Versuch blieb, hat das Gericht eine Strafmilderung vorgenommen. «Die Strafe hätte aber auch höher sein können», sagt der Richter zum Schluss.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Schulden betroffen? Hier findest du Hilfe: Schuldenberatung Schweiz Caritas