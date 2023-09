Demi Lovato findet ihr früheres Dating-Verhalten «ekelhaft» 

Die Sängerin sprach in einem Radiointerview offen über ihre Vaterkomplexe. Sie gibt an, heute in einer gesunden, glücklichen Beziehung zu sein.

1 / 6 Wenn die Sängerin an frühere Beziehungen zurückdenkt, kann sie heute nur noch den Kopf schütteln. Imstagram/ddlovato Im Alter von 17 Jahren lernte sie ihren damaligen Partner, Schauspieler Wilmer Valderrama, kennen. Er war bereits 29 Jahre alt. imago/ZUMA Press Im Gespräch mit Radiohost Howard Stern sagt sie nun, dass sie früher an Vaterkomplexen litt, diese nun aber überwunden habe. Getty Images via AFP

Darum gehts Demi Lovato hat turbulente Jahre hinter sich, doch nun scheint sie mit der Beziehung zu Musiker Jordan Lutes bei sich angekommen zu sein.

Die Sängerin schwärmt in einem Interview von ihrem Liebsten und gibt an, ihn heiraten und mit ihm Kinder haben zu wollen.

In der Vergangenheit seien ihre Beziehungen nicht so gesund gewesen.

Sängerin Demi Lovato (31) hat in einem Interview von ihrer aktuellen Liebe mit dem kanadischen MusikerJordan Lutes (32) geschwärmt. Sie spricht von einer gesunden und glücklichen Beziehung, die ihr dabei geholfen habe, ihre Vaterkomplexe zu überwinden. «Es gibt viele Zeichen, die dafür sprechen, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist, zumal mein jetziger Partner im gleichen Alter ist wie ich», so Lovato in der «Howard Stern Show». «Rückblickend würde ich sagen, dass das absolut ekelhaft war», führt sie gegenüber Radiohost Howard Stern (69) weiter aus.

Damit spricht sie wohl ihre sechsjährige Beziehung zu Schauspieler Wilmer Valderrama (43) an. Die beiden lernten sich kennen, als Lovato 17 und er 29 Jahre alt war. Die Liaison zwischen den beiden hatte die «Sorry not Sorry»-Interpretin jedoch erst bestätigt, als sie volljährig war.

Demi Lovato: «Bist du ein junges Mädchen, ist das nicht in Ordnung»

Etwa sechs Jahre nach ihrer Trennung veröffentlichte Lovato den Track «29». Fans gehen davon aus, dass es dabei um Valderrama geht. «Ich dachte, es wäre ein Teenager-Traum, nur eine Fantasie, aber war es meine oder doch eher deine?», fragt sie in dem Lied. Obwohl sie nie direkt bestätigte, an wen die Zeilen gerichtet waren, sprach sie in einer Folge des Podcasts «Call Her Daddy» eine allgemeine Warnung aus: «Wenn du ein junges Mädchen bist und denkst, dass es sexy oder lustig ist, mit älteren Männern auszugehen, ist das nicht in Ordnung, es sei denn, du bist volljährig.»

Nach ihrer Beziehung mit Valderrama war Lovato mit den MMA-Kämpfern Guilherme «Bomba» Vasconcelos (37) und Luke Rockhold (38) liiert. Im Juli 2020 verlobte sie sich sogar mit dem Schauspieler Max Ehrich (32), nur wenige Monate später folgte jedoch die Trennung.

Wie alt ist dein Partner/deine Partnerin? Ungefähr im selben Alter. Plus/minus fünf Jahre. Plus/minus zehn Jahre. Der Altersunterschied ist grösser als zehn Jahre. Ich bin in keiner Beziehung.

Demi will heiraten und Kinder bekommen

In ihrem jetzigen Partner Jordan Lutes scheint Lovato den Richtigen gefunden zu haben. So wünsche sie sich, dass die beiden eines Tages den Bund fürs Leben eingehen und Kinder kriegen werden. «Ich denke, wenn man jemanden findet, bei dem man sich sicher und so hingezogen fühlt und mit dem man ständig lacht, dann ist das die Formel für eine wirklich tolle Beziehung», so Lovato.

Die beiden Turteltauben lernten sich 2022 während der Arbeit an Lovatos Album «Holy Fvck» kennen und lieben. Er kam ins Studio und schrieb an einigen Songs mit und sie habe sich sofort zu ihm hingezogen gefühlt. Sie habe nebenbei sogar ihren Freunden getextet und geschwärmt, wie «heiss» sie ihn findet. Die Liebe scheint die Sängerin nach ihrem Kampf gegen die Drogen- und Alkoholsucht aufblühen zu lassen , mit dem sie vor ein paar Jahren in die Schlagzeilen geriet.