«Wir sind positiv überrascht» - Vaterschaftsurlaub soll nun auch lesbischen Paaren zustehen

Der Bundesrat äusserte sich am Mittwoch zum Thema. Er schrieb in einer Stellungnahme: «Mit Inkrafttreten der Ehe für alle erhält die Ehefrau der Mutter – ebenso wie der Ehemann der Mutter – einen rechtlichen Status als Elternteil. Deshalb sind die Bestimmungen zum Vaterschaftsurlaub sinngemäss auf diesen anderen Elternteil anzuwenden»

Der Bundesrat verkündete am Mittwoch, dass lesbische Paare künftig auch vom Vaterschaftsurlaub profitieren können.

Unkomplizierte Anpassung des Erwerbsersatzgesetzes

Der Bundesrat nahm am Mittwoch Stellung zu den eingereichten Motionen. Er beantragt die Ablehnung der Motion – aus seiner Sicht sei der Anspruch auf die Vaterschaftsentschädigung bereits gewährleistet.

Best-Case-Szenario für Regenbogenfamilien

Maria von Känel, Geschäftsleiterin des Dachverbands Regenbogenfamilien, freut sich über die Entscheidung des Bundesrats: «Wir sind positiv überrascht und nehmen die Stellungnahme des Bundesrats dankend an.» Man wisse aus Studien, dass es für das Kindeswohl am besten sei, wenn es von Anfang an mit beiden Elternteilen eine enge Beziehung aufbauen könne, so von Känel.