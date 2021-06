Italien : Vatikan versucht Gesetz zum Schutz von Homosexuellen zu beeinflussen

Der Vatikan hat sich mit der Intervention in der italienische Innenpolitik zu Wort gemeldet. Dort kommt die Intervention bei vielen nicht gut an.

Ein neues Gesetz will homosexuelle Menschen in Italien besser schützen und unter anderem Mittel für Sensibilisierungskampagnen bereitstellen. Der Vatikan ist deswegen nun beim italienischen Staat vorstellig geworden.

In Italien hat ein Medienbericht über den Versuch des Vatikans, Einfluss auf den Entwurf eines italienischen Anti-Homophobie-Gesetzes zu nehmen, für Aufsehen gesorgt. Die Zeitung «Corriere della Sera» berichtete am Dienstag, Vatikanvertreter seien am 17. Juni in der italienischen Botschaft am Heiligen Stuhl erschienen und hätten mit einer Verbalnote um die Änderung des Gesetzestextes gebeten. Wegen seines Initiators Alessandro Zan von den Sozialdemokraten wird das Gesetz nur ddl Zan genannt.