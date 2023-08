VBS: Amherd gibt externe Untersuchung zu Leopard-1-Kauf in Auftrag

Das VBS hat eine externe Untersuchung zum Kauf von knapp 100 Panzern in Auftrag gegeben.

Auch die Ruag kündigte eine Untersuchung an.

Zuletzt plante die Ruag, die Leopard 1 an Rheinmetall zu verkaufen. Von dort sollten sie an die Ukraine geliefert werden.

2016 kaufte die damalige Ruag Holding AG in Italien 96 Panzer vom Typ Leopard 1 und lagerte sie in Italien ein. Gemäss Ruag MRO wurden sie als Handelsware und als Ersatzteilspender gekauft. Anfang 2023 wurde die Schweizer Rüstungsfirma dann von Rheinmetall angefragt, ob sie die in Italien eingelagerten Kampfpanzer kaufen könne.