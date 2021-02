Zehnjährige Dorfevakuation : VBS-Chefin Viola Amherd antwortet frustrierten Mitholzern

Zahlreiche Mitholzer wollen die bevorstehende Dorfevakuation nicht einfach so hinnehmen, wie sie im Januar in einem offenen Brief an Viola Amherd klargestellt hatten. Nun hat ihnen die Bundesrätin geantwortet.

Diese Häuser werden voraussichtlich ab 2030 nicht mehr bewohnt sein. Im Berg dahinter befindet sich verschüttete Munition. Der Bund will das Munitionslager definitiv räumen lassen.

Darum gehts Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner aus Mitholz hatten sich im Januar mit einem offenen Brief an Bundesrätin Viola Amherd gewandt. Sie wollen die zehnjährige Dorfevakuation nicht ohne Weiteres hinnehmen.

Nun hat die VBS-Chefin den frustrierten Mitholzern geantwortet. In ihrem Schreiben betont sie die Alternativlosigkeit der beschlossenen Massnahmen.

Zugleich weist sie den Vorwurf an die Adresse des VBS zurück, bei den geprüften Szenarien nicht genügend transparent gewesen zu sein.

Mitte Januar hatten sich 60 Mitholzerinnen und Mitholzer in einem offenen Brief an VBS-Chefin Viola Amherd gewandt. Sie forderten darin eine erneute Prüfung und eine Überarbeitung der mindestens zehnjährigen Dorfevakuation, die der Bundesrat als Folge der Räumung des Munitionslagers beschlossen hat. Zudem verlangten sie, Einblick in die geprüften Szenarien zu erhalten und ihre Perspektive einbringen zu können.

Inzwischen hat Bundesrätin Amherd den Brief beantwortet. In ihrem Schreiben, das sich an sämtliche Dorfbewohner richtet, betont sie abermals die Unausweichlichkeit der beschlossenen Massnahmen: «Leider ist aufgrund der Risikobeurteilung kein Weg zur Räumung ersichtlich, mit dem es verantwortbar wäre, dass die Bevölkerung in Mitholz bleibt.» Auch mit einer Überdeckung des ehemaligen Munitionslagers oder allen weiteren untersuchten Varianten wäre keineswegs gesichert, dass die Bevölkerung nicht für eine längere Zeit ihre Häuser verlassen müsste, schreibt Amherd.

«Informationen und Dokumente transparent auf Webseite»

Den Vorwurf, es fehle an klaren Erläuterungen bezüglich der bisher bewerteten Varianten, weist die Verteidigungsministerin zurück: Das VBS habe «alle Informationen und Dokumente transparent auf einer Webseite aufgeschaltet». Auch zur Variantenevaluation finde sich ein umfassender Bericht im Internet. Zudem seien die Dokumente jeweils direkt an die Bewohnerinnen und Bewohner von Kandergrund verteilt worden.

Amherd räumt allerdings ein, dass es nicht einfach sei, «die vielen Dokumente zu verstehen und die benötigten Informationen zu finden». Deshalb werde das VBS demnächst wieder Sprechstunden anbieten, damit die Mitholzer ihre «Fragen stellen und auch wie gewünscht einen vertieften Einblick in geprüfte Szenarien nehmen können». Die Bundesrätin ruft die Bevölkerung dazu auf, diese Gelegenheit zu nutzen. Denn: «Es ist uns allen ein Anliegen, dass Sie die Entscheide nachvollziehen können.»

Unglück von Mitholz In der Nacht auf den 20. Dezember 1947 explodierte in Mitholz der Berg. Ein Teil des Munitionslagers flog in die Luft. Neun Personen verloren ihr Leben, das Dorf Mitholz wurde schwer verwüstet, 200 Personen waren sofort obdachlos. Nach der Explosion wurde so viel Munition wie möglich aus den Trümmern geborgen, der Rest blieb zugeschüttet im Berg – sicher verwahrt, wie man annahm. Berichte aus den Jahren 1949 und 1986 stützten diese Annahme. Erst seit 2018 setzt sich der Bundesrat wieder mit Mitholz auseinander und Experten warnen vor der Gefährlichkeit des noch immer sprengfähigen Materials.