RT und Sputnik : VBS-Chefin Viola Amherd will russische Staatssender sperren

RT und Sputnik dürfen in der EU nicht mehr senden. In der Schweiz fehlt dazu eine entsprechende gesetzliche Grundlage. Nach dem Willen der Verteidigungsministerin soll sich dies ändern.

In der Schweiz fehlt ein entsprechendes Verbot.

Die russischen Staatssender RT und Sputnik dürfen in der EU nicht mehr senden.

Im Kampf gegen russische Falschdarstellungen oder Propaganda hatte die Europäische Union die russischen Staatsmedien RT (früher Russia Today) und Sputnik verboten. Sie dürfen ihre Inhalte weder im Fernsehen noch im Internet verbreiten. Dies im Zuge der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell erklärte, die staatlichen russischen Medien trügen zu einer Kreml-Kampagne der «systematischen Manipulation von Informationen» über die Ukraine bei.



Er verwies auf weitere EU-Sanktionen, die zuletzt auch gegen RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan verhängt worden waren. Weil sie sich nach Brüsseler Angaben an einem «Desinformationskrieg» beteiligt, darf sie nicht mehr in die EU einreisen, zudem wurde ihr Vermögen in der Union eingefroren.