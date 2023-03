Munitionslager Mitholz: VBS kann Anwohnern wegen Geldmangel keine Grundstücke mehr abkaufen

Im Ort Mitholz im Kandertal verwandeln sich immer mehr Gebäude in Geisterhäuser. Der Grund ist so versteckt, wie er gefährlich ist: Im zweiten Weltkrieg war in Mitholz ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut worden. 1947 kam es darin zu Explosionen, wobei neun Menschen ums Leben kamen. Explodiert war ein Teil der eingelagerten rund 7000 Bruttotonnen Munition. Ein weiterer Teil konnte daraufhin geräumt werden.

Laut einer Schätzung befinden sich in den eingestürzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor noch bis zu 3500 Tonnen Munition mit mehreren Hundert Tonnen Sprengstoff. Im Dezember 2020 beschloss der Bundesrat, dass die Munitionsrückstände spätestens ab 2031 geräumt werden sollen. Schon jetzt haben fünf Familien den Ort verlassen, bei weiteren läuft derzeit die Umsiedlung, wie in der SRF-Sendung «Schweiz Aktuell» berichtet wird.

VBS gab schriftliche Kaufzusagen ab

Gelder könnten ein ganzes Jahr nicht fliessen

Im Klartext könnte sich der Entscheid zum Budget also über ein Jahr verzögern. Ein Jahr, in dem die Einwohnerinnen und Einwohner keinen Rappen des Geldes sehen könnten, dass eigentlich für die Umsiedlung eingeplant ist. Denn das VBS will die Varianten «Überdeckung» und «Verkapselung» prüfen – womöglich kommt es also gar nie zur kompletten Räumung der gefährlichen Munitionsrückstände, wegen der die Anwohnenden in Mitholz ihre Häuser und ihr bisheriges Leben verlassen müssten. Ein ETH-Experte schloss im August 2021 eine Verkapselung als Option noch kategorisch aus.