FFP2-Exemplare – VBS ruft mangelhafte Masken zu spät zurück – Bundesanwaltschaft ermittelt

Das Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat im Frühjahr 2020 über 700’000 Masken von zwei Herstellern gekauft, die teils erhebliche Mängel aufwiesen. Dies hatte das Labor Spiez im Auftrag des Departements herausgefunden. Trotzdem brachten die Verantwortlichen die Masken in den Umlauf, wie die CH-Media-Zeitungen berichten. Zehntausende Exemplare gelangten an mehrere Kantone und wurden erst Monate später zurückgerufen. Es laufen mehrere Ermittlungen gegen die Verantwortlichen im VBS.

Masken auf «asiatische Kopfformen» ausgerichtet

Offenbar wusste man beim VBS aber, dass man in den hektischen ersten Tagen der Pandemie keine grosse Wahl hatte. Auf Anfrage der CH-Media-Zeitungen erklären die Verantwortlichen nämlich, man habe sich «in Anbetracht der kritischen Mangellage im Frühling 2020» für den Kauf der beiden Masken-Typen entschieden. Bereits vor einer Woche machten die Tamedia-Zeitungen publik, dass das VBS Ware, die das Labor Spiez für ungenügend befunden hatte, abgestossen hatte. Im vorliegenden Fall gaben die Verantwortlichen zudem an, dass die Masken eher auf «asiatische Kopfformen» ausgerichtet waren.

Bundesanwaltschaft ermittelt

In den Kantonen kamen die Masken in unterschiedlichem Grad zum Einsatz. Während der Kanton Waadt mehrere Zehntausend Exemplare gleich wieder zurückschickte, gelangten im Kanton Zug rund 20’000 Stück an Schulen, Gerichte und Gefängnisse. Erst im Juli 2020 riefen die Verantwortlichen im VBS die «Chemi-Pharma»-Masken zurück. Beim Typ «Yuenfong» kam es nie zu einem Rückruf. Bezogen hatte man die Masken bei der umstrittene Zürcher Handelsgesellschaft Emix, die in den vergangenen beiden Jahren mehrfach wegen ihrer Maskendeals in den Schlagzeilen stand. Bei Einzelstückpreisen zwischen 8.50 bis 9.90 Franken entstanden Gesamtkosten von über sieben Millionen Franken.