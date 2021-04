Prüfbericht des VBS - VBS stellt Maskenbeschaffung positives Zeugnis aus

Das sagt Emix

Die Emix Trading AG in Zug nimmt den Bericht des VBS mit «Genugtuung» zur Kenntnis. «Emix war einer der wenigen Anbieter, die im Pandemiejahr 2020 eine funktionierende Beschaffungs- und Lieferkette sicherstellen und hohe Volumen an Masken zu Marktpreisen in insgesamt überdurchschnittlicher Qualität bis an den Zielort liefern konnten.» Der Prüfbericht komme – im Einklang mit zahlreichen früheren Statements des VBS und des Bundesrates – zum Schluss, dass alle Gründe darauf hindeuteten, dass das VBS die Masken zu Marktpreisen eingekauft habe. «Wie der Bericht ebenfalls bestätigt, wurden die von Emix gelieferten Masken in qualitativer Hinsicht nie beanstandet.»