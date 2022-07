Ticketkontrolle eskalierte : VBZ-Kontrolleur und Fahrgast ohne Billett haben sich inzwischen versöhnt

1 / 3 Vor dem Obergericht stehen ein VBZ-Kontrolleur und ein Fahrgast ohne Billett. Beiden droht eine unbedingte Gefängnisstrafe. 20min Das Gericht hat noch kein Urteil gefällt. Es wird dies den Parteien schriftlich zustellen. 20min Das Bezirksgericht Zürich hat den VBZ-Beamten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt, der Fahrgast soll 14 Monate ins Gefängnis. 20min

Darum gehts

Ein heute 24-jähriger Fahrgast ist im Juli 2018 in einem Bus der Linie 46 beim Bahnhof Wipkingen ohne gültigen Fahrschein erwischt worden. Weil sich der Fahrgast sehr aggressiv und renitent benahm, kam es zu einem handfesten Streit zwischen ihm und den drei Kontrolleuren. Er gipfelte darin, dass ein heute 49-jähriger VBZ-Beamter dem auf dem Boden liegenden Fahrgast mit dem Fuss ins Gesicht trat.

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den 49-Jährigen im Dezember 2020 wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Der bereits vorbestrafte Fahrgast wurde wegen einfacher Körperverletzung und Gewalt und Drohung gegen Beamte zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 14 Monaten verurteilt. Die Beschuldigten legten Berufung gegen das Urteil ein, der Fall wurde heute vor dem Obergericht verhandelt.

Keine unmittelbare Lebensgefahr

Zu Beginn des Prozesses befragt das Gericht einen Arzt des Instituts für Rechtsmedizin zur Gefährlichkeit des Fusstrittes an den Kopf. Laut dem Rechtsmediziner wurden an der Stirn des Fahrgasts Hautabschürfungen festgestellt, die an ein Schuhprofil erinnern. Es habe aber keine unmittelbare Lebensgefahr bestanden.

Der VBZ-Kontrolleur sagt, dass er damals völlig überfordert gewesen sei und im Affekt gehandelt habe: «Ich wollte nur meinen Kollegen helfen.» Den zweiten Vorwurf, einem filmenden Passanten eine Ohrfeige versetzt zu haben, bestreitet er. «Ich wollte ihm nur das Handy wegnehmen.» Das mittlerweile vierjährige Verfahren habe sein Leben grundlegend verändert. «Meine Ehe ging in die Brüche und ich musste unser Haus verkaufen.» Der Vorfall hat für ihn auch finanzielle Folgen. Er arbeitet zwar weiterhin bei den VBZ, aber nicht mehr im Kontrolldienst, sondern als Bus- und Tramfahrer. Die damit verbundene Lohneinbusse in den vier Jahren beziffert er auf 50’000 Franken.

«Keinen Penalty-Kick verabreicht»

Sein Verteidiger verlangt einen Freispruch und eine Genugtuung von 6400 Franken für die 33-tägige Untersuchungshaft. «Mein Mandant hat dem Schwarzfahrer keinen Penalty-Kick verabreicht.» Dies sei gar nicht möglich gewesen, weil sich dessen Kopf unter einer Sitzbank befand und der 24-Jährige von zwei anderen VBZ-Kontrolleuren fixiert wurde. Die Kopfverletzung habe der Fahrgast durch den «Ringkampf» mit den Kontrolleuren erlitten, nicht durch den Fusstritt.

Der 24-jährige Fahrgast ohne Billett war damals ein arbeitsloser Musiker und medikamenten- und cannabisabhängig. «Heute bin ich clean. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Beteiligten.» Er arbeitete nach einem dreimonatigen Aufenthalt in der Psychiatrischen Universitätsklinik Rheinau 2019 zuerst als Tauchlehrer bei seinem Stiefvater am Roten Meer in Ägypten und hat sich dort seit August 2021 mit einer eigenen Touristenlodge selbstständig gemacht. «Ich bin ein anderer Mensch geworden und will nun für meinen Sohn da sein.» Dieser sei während der Durchführung des Prozesses zur Welt gekommen, wie er sagt. Er möchte mit seiner Familie nach Ägypten ziehen. Sein Verteidiger verlangt eine bedingte Geldstrafe von 175 Tagessätzen zu 30 Franken. «Eine unbedingte Freiheitsstrafe würde ihm die berufliche Zukunft in Ägypten verbauen.»

Staatsanwalt erhöht Strafe von 20 auf 32 Monate

Der Staatsanwalt fordert für den VBZ-Kontrolleur eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten, wobei acht Monate zu vollziehen sind – anfänglich hatte die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten verlangt. Ein Tritt an den Kopf unter dem Bussitz sei sehr möglich gewesen. «Es ist wesentlich dem Zufall zu verdanken, dass das Opfer nicht schwer verletzt wurde.» Für den Fahrgast will er eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten – unbedingt wegen einer Vorstrafe. «Er handelte egoistisch, es war ihm egal, was er anrichtete», so der Staatsanwalt.

Die beiden Beschuldigten haben sich inzwischen versöhnt. Sie begrüssten sich vor der Verhandlung mit Handschlag und verabschiedeten sich danach mit einer kurzen Umarmung. Der Kontrolleur hat zudem den Strafantrag gegen den Fahrgast wegen dessen Faustschlags in sein Gesicht zurückgezogen. «Ich möchte ihm bei seinen Vaterpflichten nicht im Wege stehen.» Beim Fusstritt des Kontrolleurs handelt es sich dagegen um ein Offizialdelikt.