VBZ reduzieren ÖV-Angebot ab Januar weiter

An der Medienkonferenz der VBZ am Dienstag wurde klar: Der Arbeitskräftemangel wird den öffentlichen Verkehr auch in Zürich weiterhin belasten. Die steigenden krankheitsbedingten Ausfälle können aufgrund des fehlenden Personals nicht kompensiert werden. Deshalb seien temporäre Angebotsanpassungen bei Bus und Tram nötig. Umgesetzt werden diese ab dem 9. Januar 2023 und dauern laut der VBZ für einige Monate bis in den Frühling.